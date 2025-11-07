A pochi km da Milano, uno dei mercatini di Natale più luminosi d’Italia: un intero borgo avvolto dalla magia di un milione di luci

Tra le luci e la musica, il Mercatino di Natale di Leggiuno regala un’atmosfera calda e profumata. Gli stand di artigianato e gastronomia propongono oggetti unici, decorazioni, dolci, cioccolata calda e vin brulé. Un appuntamento per grandi e piccoli che unisce tradizione e convivialità, proprio come nelle feste di una volta.

Photo Credits: Theoria