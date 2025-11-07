A pochi km da Milano, uno dei mercatini di Natale più luminosi d’Italia: un intero borgo avvolto dalla magia di un milione di luci
Ma lo sapete che c’è un luogo a pochi chilometri da Milano dove il Natale non si accende, ma esplode in una miriade di luci? Si tratta di un borgo che, con l’arrivo di dicembre, si trasforma in un villaggio incantato, tra sentieri luminosi, installazioni fiabesche e profumo di vin brulé. È qui che la magia delle feste diventa un’esperienza da vivere con gli occhi e con il cuore. Ma dove si trova?
Photo Credits: Theoria
Leggiuno, il borgo che si trasforma in una fiaba di luce
Dal 6 dicembre al 6 gennaio, il paese di Leggiuno, sulle rive del Lago Maggiore, si accende con oltre un milione di lucine. Un percorso di oltre un chilometro attraversa il centro storico, tra castelli di luce, grotte di ghiaccio e animali del bosco. Tutte le installazioni, realizzate a mano dal team di Lino Betti, trasformano il borgo in un racconto natalizio a cielo aperto.
Photo Credits: Theoria
Il mercatino di Natale di Leggiuno e i sapori delle feste
Tra le luci e la musica, il Mercatino di Natale di Leggiuno regala un’atmosfera calda e profumata. Gli stand di artigianato e gastronomia propongono oggetti unici, decorazioni, dolci, cioccolata calda e vin brulé. Un appuntamento per grandi e piccoli che unisce tradizione e convivialità, proprio come nelle feste di una volta.
Photo Credits: Theoria
L’arte della luce tra sostenibilità e inclusione
Le Lucine di Natale non sono solo spettacolo, ma anche un progetto sostenibile. Le opere sono create con materiali riciclati e illuminate da un impianto fotovoltaico. Il percorso è accessibile a tutti, con passerelle ampie, navette e parcheggi gratuiti. Un modo per coniugare la bellezza con il rispetto dell’ambiente e dell’inclusione.
Photo Credits: Theoria
Una magia che nasce da una storia di famiglia
Tutto ebbe inizio nel 1999, quando Lino Betti portò a casa le prime lucine dal Brasile, paese d’origine di sua moglie. Da quel piccolo gesto è nata una tradizione che oggi attira visitatori da tutta Europa. Le lucine di Leggiuno sono così diventate un simbolo di speranza, creatività e condivisione, capaci di unire generazioni diverse sotto la stessa luce.
Photo Credits: Theoria