Carlo d'Inghilterra positivo al Covid19

Sempre secondo la fonte del Daily Mail, Meghan sarebbe preoccupata per Harry, che vede “frustrato e preoccupato” per la situazione della sua famiglia. Questo momento di crisi sarebbe però servito al Duca di Sussex per riallacciare i rapporti con il fratello William, che sente regolarmente per telefono: i due si sarebbero riavvicinati, uniti nella preoccupazione per Carlo ma anche per la Regina.