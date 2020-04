E’ stato reso pubblico il certificato di nascita di Archie, il primogenito e per ora unico figlio di Harry e Meghan: nonostante si tratti di un documento per definizione pubblico, sulla nascita del piccolo Archie c’era molta curiosità, visto che a quanto pare l’annuncio è stato dato qualche giorno dopo (per permettere alla mamma di riprendersi) e non si sapeva neanche dove precisamente il bimbo fosse nato.