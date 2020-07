Meghan Markle, i tabloid ci hanno convinto che lei sia "il male"...

Meghan Markle viene spesso considerata come l’origine di tutti i mali della famiglia reale inglese: lei avrebbe convinto Harry ad abbandonare i suoi doveri istituzionali e a lasciare l’Inghilterra e ora lo terrebbe “in ostaggio” in America, dove il principe non sarebbe felice.

Questa la narrazione dei tabloid e della stampa internazionale: il libro “Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family”, scritto da Omid Scobie e Carolyn Durand (giornalisti specializzati in casa reale inglese), getta però una nuova luce sul percorso di Meghan nella Royal Family.