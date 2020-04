Meghan Markle chiama l'avvocato di Lady D.

Il parallelo fra Meghan e Diana non è nuovo e la Duchessa del Sussex ci ha messo del suo per sottolinearlo in diverse occasioni: ad esempio durante l’ultimo Commonwealth Day Service, quando indossò un abito verde smeraldo unito ad un cappellino con veletta, una copia dell’abito che nel 1982 aveva indossato Lady Diana durante il Trooping the Colour. Anche l’anello di fidanzamento di Meghan è stato realizzato con dei diamanti dalla collezione privata di Diana e Harry in quell’occasione aveva affermato che secondo lui la madre e la moglie sarebbero state grandi amiche.