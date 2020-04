La lettera di Harry e Meghan alla stampa

Harry e Meghan cambiano quindi decisamente passo rispetto alla politica “morbida” della Casa reale: che non ci sia buon sangue fra i principi e la stampa scandalistica è cosa assodata, considerando anche come è andata la storia con la compianta mamma Diana, ma una presa di posizione di questo genere non era mai stata assunta da un membro (o ex) della Casa reale.