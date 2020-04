Meghan e Harry che ne sarà del cognome?

Oggi, la questione verte sull’utilizzo del cognome di Harry, relativamente a Travalyst, la sua compagnia di viaggi sostenibili.

Guidato da HRH Il duca di Sussex, Travalyst è una nuova audace iniziativa globale fondata da Booking.com, Skyscanner, Trip.com, TripAdvisor e Visa, con l’ambizione di cambiare per sempre l’impatto del viaggio. Crediamo nel potere e nell’importanza del viaggio e che abbiamo anche una responsabilità condivisa nei confronti del nostro pianeta e degli altri. Ecco perché ci stiamo unendo come catalizzatori per il cambiamento. Vogliamo essere la forza trainante che spiana un nuovo modo di viaggiare, aiutando tutti a esplorare il nostro mondo in modo da proteggere sia le persone che i luoghi e garantire un futuro positivo per le destinazioni e le comunità locali per le generazioni a venire.