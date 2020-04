Harry e Meghan chiudono ai tabloid

Quando ancora Meghan e Harry vivevano in Inghilterra e adempivano agli obblighi dei regnanti, il principe avrebbe fatto presente più volte alla nonna e al padre il trattamento ingiusto subito da Meghan sui giornali: la duchessa veniva criticata per qualunque cosa, dall’eccessivo toccarsi la pancia in gravidanza ai presunti capricci da diva, in un crescendo di bullismo ingiustificato che ha spinto il marito a cercare di tutelarla. A quanto nè il principe Carlo nè la Regina hanno mosso un dito in questo senso e questo avrebbe spinto Harry a prendere le decisioni che ha preso.