Carta Bianca: il litigio tra Corona e la Berlinguer

Ma gli insulti ripetuti di Corona non sono piaciuti di certo alla Berlinguer, che ha risposto per le rime a Corona: “Io non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultando me che sto qui a condurre la trasmissione. Quindi gallina lo dice a chi lo vuole ma non si permette di dirlo a me. Chiaro il concetto? Ci sono delle regole che anche lei deve rispettare”.

foto: Kikapress