Critiche piovono su Barbara D'Urso

Non è la prima volta che Maurizio Costanzo attacca Barbara D’Urso e stavolta il giornalista non ci pensa due volte a dire la sua: “Quel passaggio mi ha provocato un po’ di disagio e un po’ di imbarazzo. E’ capitato anche a me di dire una preghiera mentale, ma farlo in pubblico è un’altra cosa”

Come detto, non è la prima volta che Costanzo prende posizione apertamente contro la D’Urso: già in passato, dalle colonne del quotidiano “Libero”, affermò che guardando i programmi della conduttrice veniva colto da smarrimento e malinconia. “È televisione? Nutro sempre più dubbi”, si chiese pubblicamente Costanzo.