Salvini: la gaffe geografica in vista dei suoi appuntamenti in Campania

Matteo Salvini ha pubblicizzato sui social i suoi appuntamenti in Campania per il 5 giugno, in visita a Napoli, Nola e Avellino. Nella locandina web, però, in tanti hanno notato che quello che dovrebbe essere il Vesuvio è in realtà un altro vulcano italiano, accusando l’ex ministro dell’Interno di aver commesso una pesante gaffe geografica.

Foto: Kikapress