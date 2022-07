Woody Allen in Match Point

Match Point è uno dei capolavori di Woody Allen che trasforma una semplice storia d’amore in un insolito thriller dai colpi di scena unici. Il regista ancora una volta ha saputo unire la lussuria, il peccato e la fortuna ad uno dei temi che ricorre in ogni suoi film: l’amore. Un’ambientazione inedita, da New York a Londra. L’Inghilterra, infatti, ha fatto da cornice alla trama e rese tutto più magico e inusuale. Eppure, il successo non è mancato neanche questa volta, il film ha ottenuto ottimi risultati e il pubblico è rimasto estasiato.

FOTO: @KIKAPRESS