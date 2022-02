Monir, l'ex concorrente di Masterchef

In attesa di una nuova puntata di Masterchef in arrivo questa sera su Sky, i fan più appassionati non perdono occasione di ricordare i personaggi che hanno fatto la storia del programma. Tra questi c’è anche Monir, uno dei concorrenti della scorsa edizione che nonostante non abbia vinto ufficialmente, per molti è stato il vincitore morale della stagione. In tanti si chiedono che fine abbia fatto. Scopriamo qualche dettaglio sulla sua vita dopo Masterchef.

FOTO: Per gentile concessione Sky – Endemol