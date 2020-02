Barbieri e Locatelli furiosi

In una intervista a Diva e Donna, Joe Bastianich ha confessato alcuni dettagli della sua vta privati. In particolari ha rivelato che non è semplice per lui coniugare esigenze familiari e di lavoro.

“Fare la vita che faccio io è da egoisti. So di aver fatto soffrire mia moglie e i miei figli con le mie scelte e mi dispiace […] Spero che uno giorno capiranno il perché”.

