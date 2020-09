Marracash con Elodie a Venezia, il commento di Nina Senicar

Durante la sua partecipazione ad Amici, Elodie si innamorò di un suo collega, anche lui concorrente nel talent show di Maria De Filippi. Si tratta, come in tanti ricorderanno, di Lele. Il giovane non ha avuto la stessa fortuna della sua ex in campo musicale e oggi appare anche piuttosto diverso.

Il cantante, che nel frattempo pare abbia coltivato anche la passione per la recitazione, si mostra con i capelli cortissimi e fisico palestrato!

Foto: Kikapress