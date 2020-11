Maria Teresa Ruta: la gaffe su Tommaso Zorzi al GF Vip

Quello fatto da Maria Teresa Ruta nei confronti di Tommaso Zorzi è quanto meno uno scivolone. A raccontarlo è stato l’influencer milanese, che in una delle sue tante pause sigaretta con Stefania Orlando ha con stupore narrato quanto accaduto.

Così ha esordito Zorzi: “Maria Teresa mi ha chiesto: ‘se me lo chiedono in confessionale, è offensivo dire che in questa casa ci sono 6 uomini, 6 donne e un gay? O dovrei dire 7 uomini e 6 donne?’”

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy