L’eliminazione di Maria Teresa Ruta nell’ultima puntata del GfVip ha lasciato molti utenti stupiti. In molti non se lo aspettavano e quando Alfonso Signorini ha fatto il nome della presentatrice la sorpresa è stata tanta visto che molti sondaggi la davano in vantaggio sui suoi avversari.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy