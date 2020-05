Maria De Filippi e il video pubblicato da Raffaella Mennoia

Cosa fa Maria De Filippi quando è in ufficio? Oltre alle riunioni con i suoi strettissimi collaboratori e a pensare alla scaletta dei suoi programmi, si concede qualche momento di spensieratezza. Difficilmente la vediamo in camerino o dietro le quinte, ma Raffaella Mennoia l’ha beccata mentre si cimenta in una attività piuttosto singolare. E il video è ovviamente finito su Instagram, per la gioia dei fan.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset