Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, è stato vittima di una macabra fake news uscita in rete secondo cui sarebbe venuto precocemente a mancare. La conduttrice di Domenica In ha immediatamente smentito la notizia su Instagram informando quanti si sono preoccupati per la coppia che l’uomo aveva in effetti soltanto un mal di denti.