Mara Venier commossa a Domenica In: cos'è successo

. Nella puntata dello show domenicale del primo canale andata in onda il 31 maggio 2020, abbiamo visto Zia Mara andare in diretta con il piede fasciato. Prima di cominciare la trasmissione, infatti, la conduttrice è caduta dalle scale.

“Ci provo andare in onda – aveva scritto la stessa conduttrice sui social – sono caduta dalle scale alle stamattina per venire qua ….penso frattura al piede ..una botta in testa!!! Subito dopo domenica in radiografia!”

LEGGI ANCHE: — Il commento di Striscia la notizia sulla caduta di Mara Venier: come ha definito la conduttrice

foto: Kikapress