Mara Venier scopre profili falsi a suo nome su FB

Grazie alla solerzia dei suoi fan più affezionati Mara Venier è quindi riuscita ad individuare e segnalare quello che a tutti gli effetti sembra un furto d’identità. Non è la prima volta che personaggi pubblici si trovano in questa situazione: in passato è accaduto anche ad Amadeus e alla moglie Giovanna Civitillo, che hanno denunciato ai loro follower (e alla Polizia postale) una persona che si spacciava per loro su Facebook, e a Sabrina Salerno, che ha denunciato addirittura una truffa che veniva perpetrata a suo nome.

L’attenzione, in questi casi, non è mai troppa.