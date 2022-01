E’ in arrivo una nuova puntata del “Grande Fratello vip” su canale 5 dove Alfonso Signorini dovrà mettere a tacere qualche vippone. Nella casa più spiata d’Italia le cose non sembrano andare nel verso giusto, troppe tensioni e litigi si scatenano in quelle stanze. Manuel, uno dei concorrenti, si è trovato a sentire delle parole sul conto di Jessica che non gli sono piaciute.

FOTO: per gentile concessione dell’Ufficio stampa Mediaset