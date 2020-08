Manila Nazzaro ha la ritenzione idrica?

Relax in piscina per Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La coppia più amata dell’ultima edizione di Temptation Island si sta concedendo un po’ di tempo insieme, dopo i fatidici 21 giorni di lontananza. Ed eccoli, i due piccioncini tubare in acqua, come mostra lo scatto pubblicato dall’ex calciatore su Instagram. L’ex Miss Italia, invece, preferisce condividere alcune immagini che la ritraggono in costume da bagno, in compagnia di Thor, il cane del fidanzato. E tra i commenti, ne spunta uno molto ironico che però qualcuno sembra aver clamorosamente frainteso.

LEGGI ANCHE : Quegli sguardi di Filippo… Manila Nazzaro e il retroscena sul conto di Bisciglia

Foto: Ufficio Stampa Mediaset