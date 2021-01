‘Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna‘ recita il detto; nel caso di Nicolò Zaniolo potremmo modificarlo anche in ‘c’è una grande mamma’. Francesca Costa sarà insieme al figlio ospite della puntata di C’è posta per te del 30 Gennaio, e il breve video postato su Instagram dalla redazione della trasmissione, la mostra in tutta la sua bellezza.

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset