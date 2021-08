State rimandando da troppo tempo quel viaggio in Cappadocia per ammirare lo spettacolo delle mongolfiere in cielo? Non c’è bisogno di andare fino in Oriente, basta arrivare a Todi, in Umbria.

Si è infatti conclusa domenica 8 agosto la 34esima edizione del gran premio mongolfieristico, evento organizzato da Ralph Shaw che per l’anno prossimo promette uno show ancora più incredibile.