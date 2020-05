La foto di Maddalena Corvaglia "irriconoscibile"

L’ex velina ha una grande passione per il fitness, pratica diverse discipline e spesso pubblica i suoi allenamenti sui social. Aveva addirittura in programma di aprire una palestra con l’ex collega ed amica Elisabetta Canalis, ma il progetto è purtroppo naufragato.

Nel suo ultimo post ha introdotto un po’ di suspance sulla sua prossima attività che coinvolge l’utilizzo dei pattini. Ecco cosa ha scritto Maddalena Corvaglia nel suo post:

Se di immagini viviamo, allora scegliamole con cura e scattiamole come si deve!

Strappiamo un sorriso a chi le guarda.

A questo proposito… in queste immagini, anche se non si vede, indosso i pattini e ho deciso di lanciarmi in una nuova disciplina. Tra un po’ tutto sarà documentato nelle Stories….