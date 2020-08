Maddalena Corvaglia e la wine challenge

C’è una nuova, originale sfida che sta spopolando sui social tra i Vip e a lanciarla è stata Cameron Diaz. L’attrice americana ha promosso la wine challenge e la temeraria Maddalena Corvaglia non si è tirata indietro. Certo la protagonista di Tutti pazzi per Mary aveva una finalità promozionale, non come l’ex velina nostrana che sembra essersi divertita un mondo a replicare l’impresa.

Foto: Kikapress