I piccoli gesti sono importanti specie nei momenti difficili come quello che sta vivendo Dayne, colpita dalla perdita del fratello. Una notizia piovuta sulla casa del GfVip come una doccia gelida e che ha portato la Mello a lasciare momentaneamente la casa per poi tornavi ed essere circondata dall‘affetto dei suoi compagni di viaggio.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.