6 luoghi nascosti e gratis a Roma (l'ultimo è davvero insolito): le tappe per un tour inedito della Capitale
Roma è sempre magnifica, ma la Città Eterna nasconde tantissimi tesori che vanno oltre i soliti itinerari. Andiamo alla scoperta di sei luoghi (più uno) suggestivi e rigorosamente gratuiti, perfetti per un tour inedito della Capitale lontano dai circuiti turistici più battuti. Da panorami segreti a chiese sorprendenti fino a passaggi dimenticati, ogni tappa è in grado di regalarci sensazioni inattese (e l’ultima vi lascerà a bocca aperta).
LEGGI ANCHE:– Roma, tutti fotografano il Pantheon ma il vero mistero è il cervo con la croce accanto: cosa simboleggia
Photo Credits: Shutterstock
Giardino delle Cascate al laghetto dell’EUR
Partiamo dal Giardino delle Cascate, affacciato sul laghetto dell’EUR: è un’oasi verde di 42.000 mq con cascate, fontane e giochi d’acqua tra rocce naturali. Un angolo scenografico e gratuito, aperto ogni giorno dalle 7:00 alle 20:00.
Photo Credits: Shutterstock
Basilica di Santa Maria in Trastevere
Tra le più antiche di Roma, la Basilica di Santa Maria in Trastevere sorprende chiunque grazie ai suoi mosaici dorati che illuminano facciata e interno: è un gioiello nascosto di arte sacra, liberamente accessibile a tutti!
Photo Credits: Shutterstock
Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola
Nell’elegante Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, nel cuore di Roma, nulla è come sembra: la cupola maestosa è in realtà un’illusione ottica, un capolavoro prospettico dipinto sul soffitto. Un sorprendente tesoro artistico.
Photo Credits: Shutterstock
Passetto del Biscione
Eretto sui resti del Teatro di Pompeo, il Passetto del Biscione è un passaggio coperto che collega Piazza del Biscione a via di Grottapinta. Decorato con affreschi e custode di una “Madonnella” legata a un miracolo del 1796, è un angolo segreto della Roma d’un tempo.
Photo Credits: Shutterstock
Basilica di Santa Maria Sopra Minerva
La Basilica di Santa Maria Sopra Minerva è l’unica chiesa gotica di Roma e si cela dietro una facciata sobria vicino al Pantheon. Custodisce tesori inaspettati: dal curioso elefantino di Bernini all’ingresso, al Cristo di Michelangelo, fino agli affreschi medievali; il tutto a ingresso libero!
Photo Credits: Shutterstock
La Fontana dei Libri di Sant’Eustachio
La Fontana dei Libri si trova in via degli Staderari, nel rione Sant’Eustachio. Realizzata nel 1927 da Pietro Lombardi come parte di un progetto che mirava a celebrare i rioni e le arti cittadine, è costruita in travertino e comprende quattro libri da cui l’acqua zampilla (a simboleggiare il fluire del sapere), con al centro la testa di un cervo, simbolo del rione e legato alla leggenda di Sant’Eustachio. La fontana presenta un curioso dettaglio: sull’iscrizione compare «R. IV» al posto di «R. VIII», forse errore dello scultore, dato che Sant’Eustachio è il rione VIII.
Photo Credits: Shutterstock
Fontana di Trevi da un’angolazione diversa
In pochi lo sanno, ma basta entrare nel negozio Benetton di fronte alla Fontana di Trevi e salire al primo piano: da una finestra si gode una vista magnifica della fontana senza folla e da un’angolazione insolita, uno spettacolo gratuito e sorprendente.
Photo Credits: Alessia Malorgio