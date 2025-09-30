6 luoghi nascosti e gratis a Roma (l'ultimo è davvero insolito): le tappe per un tour inedito della Capitale

Roma è sempre magnifica, ma la Città Eterna nasconde tantissimi tesori che vanno oltre i soliti itinerari. Andiamo alla scoperta di sei luoghi (più uno) suggestivi e rigorosamente gratuiti, perfetti per un tour inedito della Capitale lontano dai circuiti turistici più battuti. Da panorami segreti a chiese sorprendenti fino a passaggi dimenticati, ogni tappa è in grado di regalarci sensazioni inattese (e l’ultima vi lascerà a bocca aperta).

