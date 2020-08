Battisti e Mogol, autori della storia della musica italiana

Mai un litigio fra Battisti e Mogol, neanche quando il sodalizio si sciolse, ma un’amicizia che è andata anche oltre i confini della vita. E’ lo stesso Mogol a raccontare, a proposito della canzone “Arcobaleno” scritta per un amico caro che non c’è più: “Non l’ho scritta io, l’ha scritta lui (Battisti, n.d.r) dall’aldilà e mi è arrivata in una circostanza stranissima, con una serie di coincidenze inspiegabili: i morti hanno potere sui vivi, li possono raggiungere nelle maniere più impensabili. L’ho verificato in prima persona: quando è morto, me l’ha dettata. Ho composto il testo in quindici minuti e non sarebbe mai venuto così preciso se non fosse stato lui a suggerirmi parola per parola. È la verità”