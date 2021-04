La storia di Santa Bernadette, il cui corpo riposa intatto in una teca di cristallo

Bernadette Soubirous vide per la prima volta la Madonna a 14 anni nella grotta di Massabielle. Solo alla 17 esima apparizione si rese conto di chi fosse: fino a quel momento l’aveva descritta come la bellissima signora giovane. In molti non le credettero, fino a quando uno zampillo d’acqua non apparve nella grotta, dopo che la bellissima signora le chiese di bere dalla fonte. Una fonte che non c’era e che la giovane scavo. Il giorno dopo l’acqua cominciò a zampillare e Bernadette la bevve.

Crediti foto@shutterstock