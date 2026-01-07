Lotteria Italia, il Lazio fa il colpaccio da record: dove sono stati acquistati i biglietti con premi milionari
Ieri c’è stata l’estrazione finale della Lotteria Italia in una puntata speciale di Affari Tuoi, nel quale è stata grande protagonista una regione: il Lazio. È stata proprio la regione della Capitale a concentrare alcuni dei premi più importanti di questa edizione, confermando uno storico legame tra il territorio laziale e uno dei concorsi nazionali più amati di sempre. Ma dove sono stati acquistati i biglietti che hanno vinto in questo 2026?
Photo Credits: Shutterstock
Il primo premio da 5 milioni vinto a Roma
Il colpo più importante è arrivato proprio dalla Capitale, dove è stato venduto il biglietto che si è aggiudicato il primo premio da 5 milioni di euro. Roma torna così a festeggiare la vincita più ambita della Lotteria Italia, riportando il massimo riconoscimento in città dopo alcuni anni di attesa (e rafforzando il primato storico del Lazio e la centralità di Roma nelle grandi vincite della lotteria).
Photo Credits: Shutterstock
Il secondo premio da 2,5 milioni centrato a Ciampino
La fortuna ha sorriso anche all’area della provincia, con il secondo premio da 2,5 milioni di euro vinto a Ciampino. Il biglietto vincente, acquistato nel comune alle porte di Roma, ha contribuito in modo decisivo al bilancio record della regione.
Photo Credits: Shutterstock
Un milione di euro ad Albano Laziale con il quinto premio
A completare il tris laziale tra i premi di prima categoria c’è il quinto premio da 1 milione di euro, vinto ad Albano Laziale. Anche in questo caso il biglietto fortunato è stato acquistato in provincia di Roma, confermando una distribuzione delle grandi vincite fortemente concentrata nel territorio regionale.
Photo Credits: Shutterstock
Lotteria Italia, se avevi uno di questi biglietti non avresti mai potuto vincere: ecco il motivo
Non tutti i biglietti, però, avevano la possibilità di trasformarsi in una vincita. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infatti annullato un intero lotto di tagliandi perché oggetto di furto. Si tratta dei biglietti della Serie M con numeri compresi tra 294641 e 294660: anche se estratti, non avrebbero dato diritto ad alcun premio. Un provvedimento pensato per garantire trasparenza e tutelare i partecipanti onesti. Se ne avevi uno, purtroppo, non avresti mai potuto vincere!
Photo Credits: Shutterstock