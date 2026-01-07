Lotteria Italia, il Lazio fa il colpaccio da record: dove sono stati acquistati i biglietti con premi milionari

Non tutti i biglietti, però, avevano la possibilità di trasformarsi in una vincita. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha infatti annullato un intero lotto di tagliandi perché oggetto di furto. Si tratta dei biglietti della Serie M con numeri compresi tra 294641 e 294660: anche se estratti, non avrebbero dato diritto ad alcun premio. Un provvedimento pensato per garantire trasparenza e tutelare i partecipanti onesti. Se ne avevi uno, purtroppo, non avresti mai potuto vincere!

Photo Credits: Shutterstock