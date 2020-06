Lorella Cuccarini va o resta?

Si era anche parlato di un addio di Lorella Cuccarini a Vita in diretta a causa dei pessimi rapporti con il co-conduttore Alberto Matano: quella che sembrava fin dall’inizio una semplice illazione (visto l’affiatamento durante il programma, che come già visto in passato è difficile da fingere) è stata poi smentita in diretta dallo stesso giornalista.

“Voglio ringraziare Lorella -ha detto Matano in diretta durante una delle puntate di fine aprile- perchè è una partner straordinaria e lo voglio dire in diretta perchè è la verità. Grazie per questi due mesi, che non sono stati facili. Abbiamo lavorato in contesti complicati, con misure di sicurezza davvero strettissime grazie alle quali abbiamo potuto essere qui con voi (…). La verità è che io e Lorella andiamo molto d’accordo e per fortuna ci vogliamo bene”

Insomma, se Lorella Cuccarini dovesse effettivamente lasciare La vita in diretta non sarà per problemi con il suo co-conduttore…