Lorella Cuccarini fuori da La Vita in diretta?

Lorella Cuccarini si appresta a lasciare La Vita in Diretta? Le voci si rincorrono da giorni ma il pubblico sembra non apprezzare la scelta di Viale Mazzini. Su Twitter si moltiplicano i commenti di solidarietà alla conduttrice, che verrebbe fatta fuori per motivi politici. Alberto Matano condurrà in solitaria la prossima edizione dello storico programma Rai?

Foto: Kikapress