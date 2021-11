Il pubblico è pronto per la nuova edizione di “Lol chi ride è fuori 2“, il programma all’insegna di divertimento e risate che nel corso della prima stagione ha riscontrato molto successo. Come per l’anno scorso, i conduttori saranno di nuovo Fedez e Mara Maionchi.

La nuova edizione andrà in onda tra marzo e aprile 2022

Foto: Prime Video & Amazon Studios