Paolo Brosio a Live Non è La D'Urso

Anche il pubblico che ha seguito Live Non è la D’Urso da casa ha mostrato particolare indignazione per le parole di Paolo Brosio. “Ma personaggi come Brosio che in piena crisi virus esorta a usare l’acqua benedetta perché Gesù uccide il virus veramente ci meritiamo l’estinzione…” osserva qualcuno su Twitter. “Comunque secondo me Brosio e questo fanatismo religioso non dovrebbero neanche essere mandati in onda” aggiunge un altro utente.

Foto: Kikapress