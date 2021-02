Roma “La piccola Londra”, gioiellino nel quartiere Flaminio

Alcuni la chiamano “La piccola Londra”, ma molti cittadini della capitale non sono a conoscenza della sua esistenza. Via Bernardo Celentano è una via privata lunga in tutto 160 metri. Lastricata in sampietrini, la via in stile londinese è percorribile solo a piedi. Posizionata fra Viale della Vignola e Via Flaminia, offre un provvisorio riparo dal caos cittadino.

Come mai è chiamata “piccola Londra”? Perché questa piccola oasi è costruita in stile tipicamente londinese.