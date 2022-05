In Liguria, in provincia di Savona, si trova un suggestivo borgo arroccato su un declivio: Castelvecchio di Rocca Barbena. La storia di questo borgo si lega a quella dei marchesi di Clavesana che lo resero un’importante feudo. Si snoda in modo circolare intorno al castello realizzato dai marchesi nell’XI secolo. L’impressione che si ha di questo borgo, è che sia come un fiore fatto di pietra che è appena sbocciato.

@shutterstock