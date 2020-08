Lady Facchinetti, la rivelazione social sul marito

View this post on Instagram

Durante la quarantena ho scoperto che mio marito prepara l’insalata🥗 mettendo nella ciotola 🥣prima i pomodori 🍅e i cetrioli🥒, e per ultimo le foglie🥬. L’ho perdonato. ☝🏻Questo si chiama “amore”❤️ #thefacchinettis