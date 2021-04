L’Eredità ci regala spesso chicche dei concorrenti che, presi dall’emozione, si rendono protagonisti di memorabili strafalcioni. In tanti anni di domande, curiosità e succedersi di bizzarri partecipanti, le gaffe non sono mancate, soprattutto in geografia.

Tempo fa Insinna chiese a una concorrente dove si trovasse Foggia e la risposta fu Umbria. Oppure ‘Quella del sud ha come capitale Seul’: ‘Cipro’