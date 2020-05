L'Eredità è tornato su Rai1 con le nuove puntate

Una concorrente era sicura che il muro del pianto si trovasse a Berlino, un altro che il Monte Bianco fosse in Sardegna: in una celebre puntata furono quattro i concorrenti che non riuscirono a posizionare l’ascesa di Hitler a Cancelliere della Germania nel periodo storico corretto, se non dopo diversi tentativi. Uno di loro lo aveva messo negli anni ’80. La faccia di Carlo Conti in quell’occasione è diventata un celebre meme!