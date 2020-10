L'Eredità, 'è porca in un'esclamazione': la domanda è virale

Monica quasi non vuole credere che gli autori del programma le stiano chiedendo di pronunciare una bestemmia davanti alle telecamere e Flavio Insinna, un po’ a disagio, prova a sdrammatizzare. La risposta alla bizzarra domanda de L’Eredità non era ovviamente “Madonna”, come i più maliziosi sono stati portati a pensare in un primo momento. Sarebbe stato davvero impensabile una cosa del genere in un programma di Rai1. “Miseria” infatti era la parola giusta da pronunciare per rispondere esattamente al quesito.

Foto: Kikapress