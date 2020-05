Leonardo Pieraccioni a Temptation Island come tentatore?

Il fortunato programma di Canale 5, stando alle ultime notizie, dovrebbe ripartire – lo ha reso noto la redazione dello show. Si pone, chiaramente, il problema del distanziamento fra i concorrenti. Fra le possibili soluzioni, era stata ipotizzata una quarantena preventiva per tutti i partecipanti al reality, al termine della quale avrebbero potuto registrare le puntate senza correre grandi rischi. Si era parlato anche di una eventuale versione invernale di Temptation Island.

Alla fine è stata direttamente Maria De Filippi a fare chiarezza in una intervista a Vanity Fair:

Ne stiamo parlando in questi giorni per portarci avanti con il cast: scegliamo di prepararci anziché aspettare senza poter fare niente. Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto. La gelosia nasce sempre da questo, anche perché, una volta superata la passione iniziale, non restano che i sentimenti. Stiamo cercando di lavorare su questo