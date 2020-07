Leonardo Pieraccioni e la fine della favola con Laura Torrisi

“Non ho mai regalato fiori. C’è solo una donna nella sua vita, la figlia, l’unica capace di ottenere l’attenzione di un padre distratto. D’ora in poi in tutti i miei film ci sarà una figlia!– aveva dichiarato il regista a “La Stampa”- Prima aspettavo sempre che arrivasse una bella sudamericana e mi portasse via, adesso al finale classico ‘e vissero felici e contenti’ aggiungerei sempre un punto interrogativo. Ho capito che la maratona dell’amore è lunga e faticosissima, non ci si può andare con gli infradito, e il regalo che mi faccio è dirlo con chiarezza in questo film!”