Alla scoperta di Leonardo Da Vinci a Milano: dove vedere le sue opere gratuitamente tra cui una vigna segreta

A pochi passi dal Cenacolo, dietro la Casa degli Atellani, si cela un luogo magico: la Vigna di Leonardo. Donata al maestro nel 1498 da Ludovico il Moro come segno di gratitudine, era un appezzamento di terra nel quale Leonardo coltivava personalmente l’uva, quasi fosse un laboratorio di armonia tra arte e natura. Dopo secoli di oblio, la vigna è rinata in occasione di Expo 2015 e oggi rappresenta una delle esperienze più suggestive della “Milano segreta”, testimone silenziosa dell’intimo legame tra il genio e la città.

Photo Credits: Shutterstock