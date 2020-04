Leo Gullotta con Monica Bellucci

Attore, comico e doppiatore italiano, Leo Gullotta, al secolo Salvatore Leopoldo Gullotta, ha segnato la televisione degli anni ottanta e novanta entrando nell’immaginario collettivo in particolar modo per le sue imitazioni al Bagaglino, format dalle alterne vicende che ha visto sfilare sul palco da Oreste Lionello a Pamela Prati, da Valeria Marina a Pippo Franco, diventando per molti appuntamento comico del piccolo schermo.