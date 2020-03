Lenù e quella scena assurda di violenza

Lenù, costretta ad essere complice dell’amore fra Lila e Nino, si lascia “usare” da Sarratore ma in quel momento è lei che sta usando lui: come spiega la Ferrante nel libro “Storia del nuovo cognome”, Lenù concede la sua verginità a Sarratore perchè è delusa dalla vita e desidera abbassarsi al suo livello, secondo il dualismo fra alto e basso che ha sempre accompagnato il personaggio. Subito dopo però Elena capisce che lei è diversa e che non vuole avere nulla a che fare con Sarratore, quindi scappa via: da lì, la sua vita non sarà più la stessa.