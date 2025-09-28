Per grandi e piccini, i Lego invadono Roma con la mostra più grande d’Europa
Roma si prepara ad accogliere un evento davvero unico nel suo genere: la più grande mostra di modelli costruiti con mattoncini Lego in Europa. Sarà un appuntamento da non perdere per famiglie, bambini e appassionati di ogni età. Nel cuore del Centro Storico, a pochi passi da Piazza Venezia, l’Ara Coeli si trasforma in un universo colorato tutto fatto (anzi, costruito) di fantasia, architettura e creatività. Un’esperienza immersiva – aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00 – che promette stupore e divertimento per tutti: scopriamola insieme!
Photo Credits: Tomasz Pawełek
25 milioni di mattoncini per raccontare Roma (e il mondo)
Con oltre 1.500 metri quadrati di esposizione, più di 100 diorami e 25 milioni di mattoncini quella all’Ara Coeli a Roma è una collezione senza precedenti. Tra le riproduzioni in mattoncini Lego ci sono anche la Roma in miniatura, con la Fontana di Trevi, il Circo Massimo e la Piazza San Pietro dell’Habemus Papam. Ma non è tutto: accanto alle icone della Capitale, trovano spazio le meraviglie del mondo, come il Burj Khalifa, la CN Tower, il Big Ben e la Cattedrale di Notre-Dame, riconosciuta anche dal Guinness dei Primati.
Photo Credits: Tomasz Pawełek
Da Star Wars ai gladiatori
Non mancano le sculture a grandezza naturale, dal gladiatore romano alla Pietà michelangiolesca, passando per figure pop come Freddie Mercury, Elvis Presley, la Pantera Rosa e Red Hulk. Per gli amanti della saga stellare, l’area Star Wars regala emozioni galattiche con un Millennium Falcon lungo 6 metri e duelli iconici tra Darth Maul e Obi-Wan Kenobi.
Photo Credits: Tomasz Pawełek
Giochi, dinosauri e creatività: la mostra che piace a tutti
La mostra è pensata per divertire e coinvolgere ogni tipo di visitatore. Ci sono intere aree dedicate ai cartoni animati più amati – da Toy Story a SpongeBob, dai Flintstones ai Puffi – e spazi riservati al mondo del gaming, con modellini di Fortnite, Minecraft, Super Mario Bros e Warhammer 40.000. Tra le attrazioni più curiose spiccano i dinosauri in scala reale, come un maestoso Brachiosauro alto 4 metri, e le sezioni educational, dove scoprire il ciclo vitale della farfalla o la storia della missione Apollo 13.
Photo Credits: Tomasz Pawełek
Lego Fun Park a Roma: l’area interattiva
A completare l’esperienza, il Fun Park, un’area interattiva dove grandi e piccoli possono costruire, giocare e sperimentare con migliaia di mattoncini a disposizione. E per chi vuole portare a casa un ricordo originale, il biglietto dà diritto al 50% di sconto sulla 3D Trick Gallery, la più grande collezione italiana di immagini tridimensionali.
Photo Credits: Tomasz Pawełek