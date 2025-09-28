Per grandi e piccini, i Lego invadono Roma con la mostra più grande d’Europa

Con oltre 1.500 metri quadrati di esposizione, più di 100 diorami e 25 milioni di mattoncini quella all’Ara Coeli a Roma è una collezione senza precedenti. Tra le riproduzioni in mattoncini Lego ci sono anche la Roma in miniatura, con la Fontana di Trevi, il Circo Massimo e la Piazza San Pietro dell’Habemus Papam. Ma non è tutto: accanto alle icone della Capitale, trovano spazio le meraviglie del mondo, come il Burj Khalifa, la CN Tower, il Big Ben e la Cattedrale di Notre-Dame, riconosciuta anche dal Guinness dei Primati.

Photo Credits: Tomasz Pawełek