Leggiuno, il borgo delle luci a Natale: un milione di LED per il percorso fiabesco a un’ora da Milano
A due passi da Milano e a pochi chilometri dal Lago Maggiore, c’è un piccolo borgo lombardo che si prepara a trasformarsi nel cuore pulsante del Natale. Stiamo parlando di Leggiuno, dove tra case affacciate sul lago e vicoli silenziosi, ogni inverno si accende un’opera luminosa che sembra uscita da una fiaba: un milione di LED avvolge ogni angolo del paese in un’atmosfera incantata dove magia, tradizione e stupore diventano un’unica esperienza.
Photo Credits: Theoria
Il ritorno delle Lucine di Natale di Leggiuno: dal 6 dicembre al 6 gennaio
Dal 6 dicembre al 6 gennaio, Leggiuno si illumina completamente: case, vie, piazze e l’intero centro storico vengono avvolti dalle Lucine di Natale. Ogni angolo del borgo sprigiona un bagliore unico che rimane acceso fino all’Epifania, trasformando l’intero abitato in un villaggio scintillante.
LEGGI ANCHE:– Natale 2025 vicino Milano: i Beni FAI si accendono con eventi magici, presepi e castelli da non perdere
Photo Credits: Theoria
Un percorso di oltre 1 km tra castelli, grotte e animali del bosco
L’edizione 2025 porta con sé oltre un milione di luci LED e un percorso fiabesco di più di un chilometro. Le installazioni, realizzate a mano dal team di Lino Betti, guidano i visitatori tra castelli incantati, grotte glaciali, alberi luminosi e piccole dimore degli animali del bosco, creando un viaggio immersivo da vivere passo dopo passo.
Photo Credits: Theoria
Mercatini, sapori di montagna e atmosfere di festa
Le Lucine fanno da cornice a un mercatino natalizio ricco di artigianato locale, idee regalo e specialità gastronomiche. Tra pizzoccheri, zuppe calde, panini, dolci tipici, cioccolata e vin brulé, l’atmosfera è quella delle feste di paese, dove ogni profumo e ogni luce riporta ai ricordi d’infanzia.
Photo Credits: Theoria
Come visitare le Lucine di Natale di Leggiuno
Il progetto valorizza materiali di recupero e sfrutta un impianto fotovoltaico con accumulo dedicato, confermando l’impegno verso la sostenibilità. Il percorso è pensato per tutti, grazie a una passerella accessibile. Le Lucine sono visitabili ogni giorno dalle 17:30 alle 23:00 (ultimo ingresso alle 22:30), esclusi 24 e 31 dicembre. Ingresso solo su prenotazione online, con possibilità di biglietto Open, e 5 parcheggi gratuiti collegati da navette.
Photo Credits: Theoria