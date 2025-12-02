Leggiuno, il borgo delle luci a Natale: un milione di LED per il percorso fiabesco a un’ora da Milano

Le Lucine fanno da cornice a un mercatino natalizio ricco di artigianato locale, idee regalo e specialità gastronomiche. Tra pizzoccheri, zuppe calde, panini, dolci tipici, cioccolata e vin brulé, l’atmosfera è quella delle feste di paese, dove ogni profumo e ogni luce riporta ai ricordi d’infanzia.

Photo Credits: Theoria