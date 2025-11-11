11 Novembre, perché a Roma tornano il sole e il caldo? La leggenda 'miracolosa' di San Martino che in pochi sanno

Secondo i meteorologi, quello che chiamiamo “estate di San Martino” è il risultato di un anticiclone che porta stabilità e cieli limpidi dopo giorni di maltempo. Accade spesso intorno all’11 novembre, quando l’alta pressione torna sull’Italia regalandoci giornate serene e temperature miti. A Roma, le terrazze si riempiono di nuovo e l’aria profuma di castagne e vino novello.

